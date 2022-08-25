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29 минут назад

Владельцы Bookmate объявили об уходе из России

Лера Букина

Ирландская Bookmate Limited намерена прекратить деятельности на рынке РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванного топ-менеджера одного из книжных издательств и информированного источника, который знаком с условиями сделки Bookmate Limited с «Яндексом».

Владельцы Bookmate объявили об уходе из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компания является владельцем одноименного подписного сервиса для чтения электронных книг.

«После продажи платформы «Яндексу» теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а [гендиректор российского подразделения Андрей] Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии», — подчеркнул источник газеты.

«Яндекс» уже стал обладателем прав на бренд Bookmate на территории СНГ, заявил собеседник издания, который знаком со сделкой между компаниями.

В «Яндексе» отказались от предоставления комментариев по данному вопросу. Источники издания не проинформировали, когда именно Bookmate собирается выйти из российского бизнеса. Гендиректор российского подразделения Андрей Баев комментариев не предоставил.

В настоящее время сервис работает в прежнем формате. Пользователям предлагаются, как и ранее, все три подписных тарифа.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на финансовые отчетности концернов Германии, сообщила, что немецкие компании столкнулись с убытками в размере более чем €10 млрд. Это обусловлено уходом организаций с российского рынка.

Наука и техника,Андрей Баев,Яндекс,
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