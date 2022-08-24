В России снова подешевели iPhone

Стоимость ввезенных в Россию по параллельному импорту телефонов iPhone за последний месяц уменьшилась на 30%. Об этом сообщают «Известия».

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Так, iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб стал стоить 179 990 руб., в июле он продавался за 245 990 руб., отмечает издание.

Подешевели и модели на 128 Гб, в среднем цена на них упала на 20 тыс. руб.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов подтвердил изданию, что цены на iPhone действительно снизились. Он связал это с укреплением курса рубля.

На снижение цен смартфонов также повлияло построение новых логистических цепочек, отметила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Стоимость iPhone постоянно меняется, на нее влияет покупательский спрос, закупочные цены и другие факторы, пояснил врио пресс-секретаря МТС Шамиль Байгин.

По мнению экспертов, еще двумя причинами падения цен на смартфоны от Apple стали низкий спрос со стороны покупателей и снижение доверия к компании из-за ограничений для пользователей в России.

Падение цен на айфоны также замечено на сером рынке. Сейчас iPhone 13 Pro Max с памятью в 128 Гб можно найти за 80 тыс. рублей, а самую дорогую комплектацию можно купить в пределах 115 тыс.