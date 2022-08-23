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1 час назад

NASA  выбрало 13 мест для высадки астронавтов на южном полюсе Луны

AstroNews

NASA определило 13 потенциальных мест для прилунения будущей миссии «Артемида III», в ходе которой астронавты совершат высадку на поверхность Луны впервые с 1972 года.

NASA выбрало 13 мест для высадки на Луне
Фото: AstroNewsAstroNews

Ученые старались найти места с достаточным количеством солнечного света, и при этом с доступом к затемненным областям кратеров и гористой местности вблизи южного полюса Луны.

Ракета «Артемида I» на данный момент находится на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди, ожидая своего запуска 29 августа. Миссия «Артемида II» запланирована на 2024 год, астронавты отправятся на орбиту Луны. Полёт «Артемиды III» планируется в 2025 году, в рамках этой миссии двое из четырёх астронавтов, включая первую женщину, высадятся на поверхность Луны.

Каждый из выбранных объектов имеет размер примерно 15х15 км, радиус площадки для посадки - 100 м. Названия 13 потенциальных мест высадки: кратер Фаустини А, пик около Шеклтона, соединительный хребет, расширение соединительного хребта, кратер де Герлах 1, кратер де Герлах 2, массив де Герлах-Кохер, кратер Хауорт, массив Малаперт, плато Лейбниц Бета, кратеры Нобиле и Нобиле 2, кратер Амундсен.

Они далеки от тех шести мест, которые посещали астронавты во время миссии «Аполлон» в 1969-1972 годах.

Окончательный выбор NASA сделает ближе к дате запуска, так как доступность локаций зависит от того, в какое время года будет совершен запуск ракеты из Космического центра Кеннеди.

Все 13 мест находятся в пределах 6 градусов от южного полюса Луны. Они были выбраны с учетом результатов десятилетних наблюдений, в том числе и с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Ученые и инженеры продолжат оценку потенциальных мест для высадки в течение следующих трех лет, прежде чем будут выбраны наилучшие варианты. Определяющие факторы включают в себя необходимость безопасной посадки, легкость связи с Землей, условия освещения и учет технических возможностей космического корабля «Орион» и посадочного модуля.

Наука и техника,Космический центр "Южный",NASA,
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