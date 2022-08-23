Агрегатор банковских приложений СБОЛ исчез из App Store

В ВТБ посоветовали пользователям использовать веб-версию «ВТБ онлайн» после удаления приложения. В кредитной организации отметили, что оригинальное приложение банка все еще доступно для пользователей Android. В Сбере рекомендовали установить программу клиентам, которые пользуются устройствами с операционной системой iOS и у которых до этого не было оригинального приложения банка СберБанк Онлайн. Тем пользователям, у которых был установлен СберБанк Онлайн, не нужно его удалять — им можно пользоваться, оно работает без изменений.