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39 минут назад

Агрегатор банковских приложений СБОЛ исчез из App Store

Lenta.ruиещё 10

Агрегатор банковских приложений «Система банковского обслуживания для людей» (СБОЛ) исчез из интернет-магазина для устройств на iOS App Store. Об этом пишет ТАСС.

Агрегатор банковских приложений СБОЛ исчез из App Store
Фото: © Depositphotos © Depositphotos

Пользователи больше не могут найти приложение через поиск в App Store. Помимо СБОЛ из интернет-магазина пропало приложение «Прайм баланс». Обе программы использовались клиентами Сбербанка и ВТБ.

В ВТБ посоветовали пользователям использовать веб-версию «ВТБ онлайн» после удаления приложения. В кредитной организации отметили, что оригинальное приложение банка все еще доступно для пользователей Android. В Сбере рекомендовали установить программу клиентам, которые пользуются устройствами с операционной системой iOS и у которых до этого не было оригинального приложения банка СберБанк Онлайн. Тем пользователям, у которых был установлен СберБанк Онлайн, не нужно его удалять — им можно пользоваться, оно работает без изменений.

Приложение для банков СБОЛ разработала компания «Открытые ИТ-решения». О ее появлении в App Store стало известно 16 августа. В приложении был доступен весь привычный функционал — онлайн-переводы средств, оплата услуг, транспорта, телефонной связи и другое. Приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.

Наука и техника,Банк ВТБ,Сбербанк России,
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