Ракета NASA  изучит взорвавшуюся звезду

Финансируемая NASA ракета-зонд Micro-X будет вести наблюдение за остатками взорвавшейся звезды Кассиопея А (Кас А), которые находятся на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли в созвездии Кассиопея.

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Кассиопея А была открыта в 1948 году и стала одним из наиболее изученных объектов в ночном небе. Подобно шрапнели, вещества от взрыва распространились в космосе примерно на 13 световых лет. «Солнце и 14 ближайших к нему звезд поместятся внутри остатка сверхновой Кас А», - сказал Энектали Фигероа-Фелисиано, профессор физики и астрономии Северо-Западного университета в Иллинойсе и главный исследователь миссии Micro-X.

Чтобы наблюдать за Кас А, ученые запустят зондирующую ракету. Ракеты-зонды совершают короткие 15-минутные полеты в космос, прежде чем вернуться на землю. Когда Micro-X окажется в космосе, у нее будет около пяти минут, чтобы понаблюдать за Кас А, фокусируясь на рентгеновском излучении. Космические рентгеновские лучи поглощаются нашей атмосферой и поэтому обнаруживаются только из космоса.

Хотя многие миссии наблюдали Кас А, новые детекторы на Micro-X увидят его намного лучше чем раньше. «Разрешение Micro-X примерно в 50 раз выше, чем у существующих орбитальных обсерваторий», - отметил Фигероа-Фелисиано.

Одной из целей Micro-X является тестирование новых рентгеновских детекторов для будущих миссий, таких как миссия ЕКА (Европейского космического агентства) «АФИНА».

Micro-X впервые была запущена 23 июля 2018 года, но система управления ориентацией ракеты вышла из строя. Детекторы работали, но не могли точно указать на Кас А в период наблюдения.