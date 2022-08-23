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38 минут назад

В России создали обновленный «Спутник V» против дельты и омикрона

Lenta.ruиещё 6

Названы отличия "Омикрона" от других штаммов коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Центр Гамалеи Минздрава России создал адаптированную версию вакцины против коронавируса «Спутник V», которая эффективна в защите от штаммов дельта и омикрон. Об этом стало известно из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Обновленная версия вакцины действенна против мутации L-452-R, которая присутствует в варианте омикрона BA5, но отсутствует в варианте ВА1. В последние месяцы вариант BA5 доминирует по всему миру, уточнили в пресс-релизе. Помимо этого, «Спутник V» обеспечивает снижение вирусной нагрузки в легких у животных, которые были заражены этим штаммом.

Согласно исследованию, опубликованному командой ученых Городской клинической больницы No67 имени Ворохобова и НИЦЭМ имени Гамалеи в журнале Vaccines в июне 2022 года, эффективность вакцины «Спутник V» против госпитализации от штамма омикрон составляет 97 процентов.

Ранее директор Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что чтобы вакцина от нового штамма COVID-19 была эффективной, пришлось внести некоторые определяющие изменения в ее состав. В настоящий момент ожидается, что Минздрав «введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой», отмечает специалист.

Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,РАН,
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