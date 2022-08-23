Названы отличия "Омикрона" от других штаммов коронавируса

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Центр Гамалеи Минздрава России создал адаптированную версию вакцины против коронавируса «Спутник V», которая эффективна в защите от штаммов дельта и омикрон. Об этом стало известно из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Обновленная версия вакцины действенна против мутации L-452-R, которая присутствует в варианте омикрона BA5, но отсутствует в варианте ВА1. В последние месяцы вариант BA5 доминирует по всему миру, уточнили в пресс-релизе. Помимо этого, «Спутник V» обеспечивает снижение вирусной нагрузки в легких у животных, которые были заражены этим штаммом.

Согласно исследованию, опубликованному командой ученых Городской клинической больницы No67 имени Ворохобова и НИЦЭМ имени Гамалеи в журнале Vaccines в июне 2022 года, эффективность вакцины «Спутник V» против госпитализации от штамма омикрон составляет 97 процентов.