Оценена вероятность отключения смартфонов в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Известиями» назвал реальным сценарий с отключением всех смартфонов в России .

«Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google , если мы говорим про Android, поэтому ее можно отключить», — сказал эксперт, отметив, что ничего нового в этом нет.

«А если он не подключен, тогда непонятно, зачем вообще нужен смартфон. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, — это создать свой собственный смартфон и операционную систему», — добавил Кусков.

Ранее Касперская предупредила, что все смартфоны в России могут быть отключены Западом в ходе развернутой им «кибервойны». Она уточнила, что в стране могут отключить как смартфоны на IOS, так и на Android.