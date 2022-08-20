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23 минуты назад

Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

ТАСС

Американский космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX в субботу успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды
Фото: wikimediawikimedia

"Подтверждается, что Dragon приводнился, завершив 25-ю миссию SpaceX по доставке грузов на МКС", - указывается в сообщении.

По данным компании, корабль опустился на воду неподалеку от мыса Канаверал. Он доставил на Землю порядка 1,8 тонны грузов, в том числе результаты экспериментов, проведенных в условиях невесомости.

Грузовой корабль 16 июля доставил на МКС примерно 3 тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. В пятницу он отстыковался от орбитальной станции.

С американской стороны грузы на станцию доставляют также корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. На орбите вахту сейчас несут россияне Олег Артемьев, который является специальным корреспондентом ТАСС на станции, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

Наука и техника,Челл Линдгрен,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,SpaceX,
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