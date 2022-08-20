Что спасает Россию от оспы обезьян?

В мире продолжает расти количество инфицированных вирусом оспы обезьян. В 92 государствах к настоящему моменту зафиксировано 35 тысяч случаев заражения.

Фото: Carlos LujÃ°N Keystone Press Agency Globallookpress Carlos LujÃ°N Keystone Press Agency Globallookpress

Однако, несмотря на общую тенденцию, на территории РФ был зарегистрирован только один больной. Нераспространению заболевания в стране, по мнению врача-инфекциониста, профессора Николая Малышева, способствуют два фактора.

В первую очередь, в России хорошо работает санитарно-пропускная служба. При этом, в связи с политической ситуацией, активного притока граждан и туристов из-за границы не наблюдается, что дополнительно облегчает ситуацию.

«Санитарный кордон у нас крепкий», - обозначил специалист в беседе с радио Sputnik.

Врач отметил, что самым эффективным способом предотвращения дальнейшего распространения вируса по миру является карантин, причем строгий. В некоторых странах подобные меры уже введены.