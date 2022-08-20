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47 минут назад

NASA выбрало возможные районы для высадки астронавтов на Луну

ТАСС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало 13 возможных районов для будущей высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

NASA выбрало возможные районы для высадки астронавтов на Луну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что все районы расположены около Южного полюса спутника Земли. В их число вошли в том числе кромка кратера Фаустини, возвышенность у кратера Шеклтон, несколько мест на кромке кратера Де Герлах, кратер Малаперт, несколько мест на кромке кратера Нобиле и другие места.

"В каждом районе есть целый ряд потенциальных мест для высадки [астронавтов] в рамках третьего этапа программы Artemis, который станет первой миссией <...>, в ходе которой экипаж высадится на поверхность Луны, в том числе там будет первая женщина, которая ступит на поверхность Луны", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что конкретное место посадки будет зависеть от выбора стартового окна. В связи с этим решение примут после того, как определятся окончательные сроки полета.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Наука и техника,NASA,
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