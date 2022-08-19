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45 минут назад

Международная группа биологов сообщила, что растения при стрессе способны влиять на погоду

Слово и Дело

После поражения насекомыми-вредителями растения выделяютлетучие органические соединения, которые влияют на изменение погоды, сообщила группа ученых из США и Финляндии.

Раскрыта способность растений влиять на погоду
Фото: pxhere.compxhere.com

Природные процессы вроде пылевых бурь и лесных пожаров, атакже деятельность человека приводят к образованию атмосферных аэрозолей. Они в значительной степени влияют на погоду и климат с помощью поглощения и рассеиваниясолнечного света, а также изменяя свойства облаков. Выделяемые растениями вещества превращаются в аэрозоли после окисления, передает Planet Today.

Группа биологов с помощью моделирования определила, чтовыброс летучих органических соединений может повлиять на локальный климат над лесом. Согласно анализу, если 25% вечнозеленых хвойных и лиственных деревьев бореального леса подвергнутся стрессу из-за насекомых, то это увеличитколичество аэрозольных частиц на 50%.

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