Раскрыта способность растений влиять на погоду

После поражения насекомыми-вредителями растения выделяютлетучие органические соединения, которые влияют на изменение погоды, сообщила группа ученых из США и Финляндии.

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Природные процессы вроде пылевых бурь и лесных пожаров, атакже деятельность человека приводят к образованию атмосферных аэрозолей. Они в значительной степени влияют на погоду и климат с помощью поглощения и рассеиваниясолнечного света, а также изменяя свойства облаков. Выделяемые растениями вещества превращаются в аэрозоли после окисления, передает Planet Today.