В России решили ввести «меры понуждения» против Telegram

Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь поисковики должны маркировать их как нарушителей законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба РКН.
В Роскомнадзоре объяснили введение меры тем, что руководство платформ не соблюдает порядок удаления запрещенной информации и не исполняет основные обязанности, прописанные в федеральном законе «О деятельности иностранных лиц в интернете и на территории РФ».
Отмечается, что поисковики обязаны маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest до полного устранения ими нарушений.
Напомним, что такие же требования уже действуют в России в отношении «Википедии», Twitter, Google, YouTube и других интернет-платформ.