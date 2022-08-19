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33 минуты назад

В России решили ввести «меры понуждения» против Telegram

Елена Прошина

Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь поисковики должны маркировать их как нарушителей законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

В Роскомнадзоре объяснили введение меры тем, что руководство платформ не соблюдает порядок удаления запрещенной информации и не исполняет основные обязанности, прописанные в федеральном законе «О деятельности иностранных лиц в интернете и на территории РФ».

Отмечается, что поисковики обязаны маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest до полного устранения ими нарушений.

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Напомним, что такие же требования уже действуют в России в отношении «Википедии», Twitter, Google, YouTube и других интернет-платформ.

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