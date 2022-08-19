В России решили ввести «меры понуждения» против Telegram

Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь поисковики должны маркировать их как нарушителей законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

В Роскомнадзоре объяснили введение меры тем, что руководство платформ не соблюдает порядок удаления запрещенной информации и не исполняет основные обязанности, прописанные в федеральном законе «О деятельности иностранных лиц в интернете и на территории РФ».

Отмечается, что поисковики обязаны маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest до полного устранения ими нарушений.