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1 час назад

Поисковики будут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона

Lenta.ruиещё 23

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать компании TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в публикации регулятора.

Отмечается, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, а также основные обязанности, которые на них возлагает закон «О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ». В Роскомнадзоре указали, что мера по маркировке будет действовать до тех пор, пока организации полностью не устранят нарушения.

Ранее стало известно, что соцсети TikTok в России грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Перед этим, в апреле, суд обязал компанию выплатить 2 миллиона рублей за аналогичное нарушение.

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Мессенджер Telegram в августе был оштрафован на 11 миллионов рублей. Причиной стало неудаление экстремистских каналов, а также каналов, публикующих недостоверные сведения, и бота, который раскрывает личные данные российских военнослужащих.

Перед этим штрафы в России выписали сервису для видеозвонков Zoom и фотохостингу Pinterest.

Наука и техника,Видео,Роскомнадзор,
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