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1 час назад

Археологи обнаружили древнейшее поселение людей в Иране

Мир24

Группа иранских и французских исследователей нашла следы самого раннего известного человеческого поселения на территории Ирана. Находку сделали в пещере Кал-э-Корд в округе Авадж провинции Казвин, сообщает ILNA.

Археологи обнаружили древнейшее поселение людей в Иране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Археологи обнаружили каменные орудия, созданные руками человека. Таким материалам невозможно провести радиоуглеродное датирование. Поэтому их приблизительный возраст определили методами электронного спинового резонанса и анализа урана/тория.

Исследование показало, что люди населяли пещеру 400 тысяч лет назад. Возможно, в ней обитали виды, предшествовавшие неандертальцам и Homo sapiens: гейдельбергский человек и Homo erectus (человек прямоходящий).

В пещере также сохранились останки животных. Ученые идентифицировали два вида вымерших доисторических лошадей, а также оленей, бурых медведей и носорогов.

Интересно, что в прошлом году в пещере нашли окаменевший человеческий зуб. Его возраст оценили в 100 тысяч лет. Исследование показало, что его обладатель принадлежал к древнейшей из известных неандертальских цивилизаций в Иране.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли орудия гейдельбергского человека. Они были созданы около 600 тысяч лет назад.

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