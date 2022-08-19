Россиян предупредили о риске отключения всех смартфонов в стране

На территории Росси могут быть отключены все смартфоны в рамках «кибервойны», которую развернули западные страны. Об этом предупредила председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.
— Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна, — заявила она.
Эксперт уточнила, что даже при этом сценарии полного обрушения инфраструктуры не произойдет, так как россияне при желании смогут использовать альтернативные способы связи.
Она также подчеркнула важность импортозамещения для сглаживания негативных последствий «кибервойны», передает телеканал «Звезда».
До этого американская компания Apple сообщила, что в операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad обнаружена уязвимость, с помощью которой у хакеров была возможность получить доступ к гаджетам. В компании уточнили, что в зоне риска оказались устройства: iPhone 6s и новее, все модели iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad mini 4 и новее, iPad 5 и новее и iPod touch седьмого поколения, которые работают на iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1.