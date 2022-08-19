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11 минут назад

Россиян предупредили о риске отключения всех смартфонов в стране

Вечерняя Москва

На территории Росси могут быть отключены все смартфоны в рамках «кибервойны», которую развернули западные страны. Об этом предупредила председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

Россиян предупредили о риске отключения всех смартфонов в стране
Фото: depositphotosdepositphotos

— Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна, — заявила она.

Эксперт уточнила, что даже при этом сценарии полного обрушения инфраструктуры не произойдет, так как россияне при желании смогут использовать альтернативные способы связи.

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Она также подчеркнула важность импортозамещения для сглаживания негативных последствий «кибервойны», передает телеканал «Звезда».

До этого американская компания Apple сообщила, что в операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad обнаружена уязвимость, с помощью которой у хакеров была возможность получить доступ к гаджетам. В компании уточнили, что в зоне риска оказались устройства: iPhone 6s и новее, все модели iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad mini 4 и новее, iPad 5 и новее и iPod touch седьмого поколения, которые работают на iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1.

Наука и техника,Наталья Касперская,Apple,
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