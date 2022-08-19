Комары оказались способны учуять людей даже без запаха

Нейрогенетики из Бостонского университета выяснили, что система восприятия запахов комаров превосходит таковую у многих других животных. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

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Исследователи использовали технологию редактирования генов CRISPR на самках комаров (Aedes aegypti), чтобы инактивировать группы рецепторов человеческого запаха на обонятельных нейронах в их антеннах.

Это было необходимо для того, чтобы лишить комаров возможности обнаруживать человеческий запах — это помогло бы предотвратить распространение некоторых болезней. Однако вопреки ожиданиям исследователей это не помогло.

Команда измерила активность нейронов во время воздействия на комаров человеческого запаха и обнаружила, что насекомые все еще могут улавливать запах.