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26 минут назад

Комары оказались способны учуять людей даже без запаха

Газета.Ru

Нейрогенетики из Бостонского университета выяснили, что система восприятия запахов комаров превосходит таковую у многих других животных. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

Комары оказались способны учуять людей даже без запаха
Фото: DepositphotosDepositphotos

Исследователи использовали технологию редактирования генов CRISPR на самках комаров (Aedes aegypti), чтобы инактивировать группы рецепторов человеческого запаха на обонятельных нейронах в их антеннах.

Это было необходимо для того, чтобы лишить комаров возможности обнаруживать человеческий запах — это помогло бы предотвратить распространение некоторых болезней. Однако вопреки ожиданиям исследователей это не помогло.

Команда измерила активность нейронов во время воздействия на комаров человеческого запаха и обнаружила, что насекомые все еще могут улавливать запах.

По словам ученых, это говорит о том, что обонятельная система комаров имеет встроенную избыточность. В будущих исследованиях ученые будут искать новые пути создания более мощных ловушек и репеллентов.

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