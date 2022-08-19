В Пекине представили робота-горнолыжника

Группа исследователей из Шанхайского транспортного университета представила на открывшейся в четверг в Пекине 7-й Всемирной конференции робототехники (World Robot Conference) разработанного ими робота-горнолыжника. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Как сообщил представитель учебного заведения, робот способен кататься со склонов под углом до 20 градусов, что соответствует горнолыжным трассам средней сложности. Он самостоятельно планирует маршрут во время спуска, маневрирует в случае появления препятствий и стабилизируется.
На специальном стенде на выставке робот продемонстрировал катание на скорости 6 км/ч, однако во время испытаний он разгонялся до 36 км/ч. Его масса составляет 35 килограмм.
Авторы проекта предполагают, что робот будет применяться на горнолыжных курортах для мониторинга состояния трасс, доставки грузов и других целей.
Всемирная конференция робототехники проходит в Пекине с 18 по 21 августа, общая площадь выставки достигает 40 тыс. квадратных метров. В этом году свыше 130 китайских и иностранных компаний представят более 500 роботов, из которых 30 моделей предстанут перед широкой публикой впервые. На полях конференции пройдет форум, в котором примут участие более 300 специалистов и экспертов из 15 стран и регионов мира, а также ежегодные соревнования по робототехнике, в которых будут участвовать свыше 4 тыс. человек. Конференция проводится в Пекине с 2015 года.