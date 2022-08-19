В Пекине представили робота-горнолыжника

Группа исследователей из Шанхайского транспортного университета представила на открывшейся в четверг в Пекине 7-й Всемирной конференции робототехники (World Robot Conference) разработанного ими робота-горнолыжника. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

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Как сообщил представитель учебного заведения, робот способен кататься со склонов под углом до 20 градусов, что соответствует горнолыжным трассам средней сложности. Он самостоятельно планирует маршрут во время спуска, маневрирует в случае появления препятствий и стабилизируется.

На специальном стенде на выставке робот продемонстрировал катание на скорости 6 км/ч, однако во время испытаний он разгонялся до 36 км/ч. Его масса составляет 35 килограмм.

Авторы проекта предполагают, что робот будет применяться на горнолыжных курортах для мониторинга состояния трасс, доставки грузов и других целей.