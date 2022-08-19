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1 час назад

Ученые выяснили, что древний мегалодон мог проглотить косатку

Газета.Ru

Ученые создали 3D-модель доисторического морского хищника — мегалодона. Статья об этом опубликована в Science Advances.

Древний мегалодон мог проглотить косатку
Фото: Nobu Tamura/Wikimedia CommonsNobu Tamura/Wikimedia Commons

Мегалодоны — это вымершие акулы, отличавшиеся огромной массой, а сила их укуса позволяла разгрызть грудную клетку кита. Они жили в эпохи миоцена и плиоцена, в период 25-3 млн лет назад, и вымерли, проиграв экологическую конкуренцию косаткам.

Ученые из Цюрихского университета отсканировали позвонки и зубной ряд одной из Otodus megalodon. Реконструированная особь умерла в возрасте 46 лет 18 млн лет назад. Она достигала в длину около 16 метров и весила более 61 тонны. Согласно моделированию, максимальная скорость плавания достигала 1,4 метра в секунду. В день акула должна была поедать пищу с общей ценностью 98 тысяч килокалорий. Весьма вероятно, важным источником этих калорий был китовый жир. Объем желудка хущника мог достигать почти 10 тысяч литров. В итоге ученые пришли к выводу, что мегалодон мог преодолевать большие расстояния и был способен съесть добычу размером с современную косатку, главного хищника в океане.

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