Древний мегалодон мог проглотить косатку

Мегалодоны — это вымершие акулы, отличавшиеся огромной массой, а сила их укуса позволяла разгрызть грудную клетку кита. Они жили в эпохи миоцена и плиоцена, в период 25-3 млн лет назад, и вымерли, проиграв экологическую конкуренцию косаткам.

Ученые из Цюрихского университета отсканировали позвонки и зубной ряд одной из Otodus megalodon. Реконструированная особь умерла в возрасте 46 лет 18 млн лет назад. Она достигала в длину около 16 метров и весила более 61 тонны. Согласно моделированию, максимальная скорость плавания достигала 1,4 метра в секунду. В день акула должна была поедать пищу с общей ценностью 98 тысяч килокалорий. Весьма вероятно, важным источником этих калорий был китовый жир. Объем желудка хущника мог достигать почти 10 тысяч литров. В итоге ученые пришли к выводу, что мегалодон мог преодолевать большие расстояния и был способен съесть добычу размером с современную косатку, главного хищника в океане.