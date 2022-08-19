Диалог в космосе столкнувшихся со сложностями космонавтов попал на видео

Космонавты на МКС столкнулись со сложностями при проведении ремонтных работ в открытом космосе. Фрагмент видео опубликован в официальном Telegram-канале МИЦ «Известия».
На кадрах один из космонавтов, комментируя свою работу, выразил негодование по поводу болтов.
«Найдешь этого человека, который болты такие делал — не трогай, он — мой», – завил он.
Напомним, российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев 67-й экспедиции вышли в открытый космос 17 августа. Они занимались подготовкой к работе робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA).