Диалог в космосе столкнувшихся со сложностями космонавтов попал на видео

Космонавты на МКС столкнулись со сложностями при проведении ремонтных работ в открытом космосе. Фрагмент видео опубликован в официальном Telegram-канале МИЦ «Известия».

На кадрах один из космонавтов, комментируя свою работу, выразил негодование по поводу болтов.

«Найдешь этого человека, который болты такие делал — не трогай, он — мой», – завил он.