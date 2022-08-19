В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«Найдешь этого человека, не трогай, он — мой»: экипаж МКС столкнулся с трудностями

Елена Прошина

Во время выхода российских космонавтов в открытый космос 17 августа между Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым произошел интересный диалог. Об этом пишет Телеграм-канал «Известия».

«Найдешь этого человека, не трогай, он — мой»: экипаж МКС столкнулся с трудностями
Фото: РоскосмосРоскосмос

При проведении ремонтных работ Олег Артемьев столкнулся с непредвиденными трудностями. Космонавт с трудом смог открутить болты.

«Найдешь этого человека, который болты такие делал — не трогай, он — мой», - сказал он Денису Матвееву.

Напомним, выход в открытый космос закончился для Олега Артемьева неудачно. Ему пришлось вернуться на МКС. Была выявлена аномалия в работе аккумуляторной батареи в скафандре. Артемьеву пришлось вернуться в шлюзовой отсек и подключиться к фалу для обеспечения электропитания скафандра. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, во время выхода в открытый космос, который продолжался 4 часа 01 минуту 28 секунд, российские космонавты продолжили подготовку к работе европейского дистанционного манипулятора ERA.

Наука и техника,Олег Артемьев,Денис Матвеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители