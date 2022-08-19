«Найдешь этого человека, не трогай, он — мой»: экипаж МКС столкнулся с трудностями

Во время выхода российских космонавтов в открытый космос 17 августа между Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым произошел интересный диалог. Об этом пишет Телеграм-канал «Известия».

«Найдешь этого человека, который болты такие делал — не трогай, он — мой», - сказал он Денису Матвееву.

Напомним, выход в открытый космос закончился для Олега Артемьева неудачно. Ему пришлось вернуться на МКС. Была выявлена аномалия в работе аккумуляторной батареи в скафандре. Артемьеву пришлось вернуться в шлюзовой отсек и подключиться к фалу для обеспечения электропитания скафандра. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.