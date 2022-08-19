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1 час назад

Разработано устройство, позволяющее записывать разговоры по iPhone

Газета.Ru

В Корее создано устройство, позволяющее записывать разговоры со смартфона Apple iPhone. Об этом сообщает New Atlas.

Разработано устройство для записи разговоров по iPhone
Фото: MuneMune

Гаджет получил название Magmo, его разработчиком является компания Mune. Из соображений приватности запись разговоров на iPhone запрещена, однако Magmo позволит сохранить подробности важного звонка, если возникнет такая необходимость. Модуль магнитится к устройству, благодаря кольцу магнитов, которые обеспечивают работу аксессуаров MagSafe — эта функция впервые появилась в iPhone 12.

После размещения Magmo на корпусе необходимо нажать на переключатель, и запись разговора начнется автоматически. Специальный пьезоэлектрический элемент считывает вибрации динамика смартфона, в результате чего модуль может записать голоса обоих собеседников практически без захвата посторонних шумов. В Magmo встроен накопитель емкостью 32 ГБ, на который можно записать до 500 часов разговоров.

На данный момент у создателей Magmo проходит краудфандинговая кампания на сервисе Kickstarter. Сообщается, что первые покупатели получат свое устройство уже к октябрю нынешнего года.

Ранее владельцев iPhone призвали срочно обновиться из-за опасной уязвимости в системе.

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