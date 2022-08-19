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1 час назад

В России началось серийное производство NFC-чипов для СБП

Лера Букина

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», группа компаний «Микрон», приступила к серийному производству NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В России началось серийное производство NFC-чипов для СБП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в столице микроэлектроникой занимаются 48 компаний. Там работают более 10 тысяч человек. Ими производится работа над инновационными технологическими решениями.

«Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя», - подчеркнул руководитель ДИПП Владислав Овчинский.

Благодаря NFC-чипам можно мгновенно оплачивать покупки. Безналичная оплата товара или услуги производится за счет считки специальной метки смартфоном с NFC-модулем.

«Метка представляет RFID (способ автоматической идентификации объектов – ред.) наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности», – заявил представитель «Микрона» Антон Старков.

Новую метку для бесконтактных платежей выполнили на основе отечественного микроконтроллера первого уровня.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал продление до конца текущего года программы по компенсации расходов малому и среднему бизнесу на использование системы быстрых платежей (СБП).

Наука и техника,Владислав Овчинский,Антон Старков,Михаил Мишустин,НИИМЭ и Микрон,
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