В России началось серийное производство NFC-чипов для СБП

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», группа компаний «Микрон», приступила к серийному производству NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

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Отмечается, что в столице микроэлектроникой занимаются 48 компаний. Там работают более 10 тысяч человек. Ими производится работа над инновационными технологическими решениями.

«Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя», - подчеркнул руководитель ДИПП Владислав Овчинский.

Благодаря NFC-чипам можно мгновенно оплачивать покупки. Безналичная оплата товара или услуги производится за счет считки специальной метки смартфоном с NFC-модулем.

«Метка представляет RFID (способ автоматической идентификации объектов – ред.) наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности», – заявил представитель «Микрона» Антон Старков.

Новую метку для бесконтактных платежей выполнили на основе отечественного микроконтроллера первого уровня.