NASA запустит проект, направленный на изучение НЛО

Накануне стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит новый проект, направленный на изучение неопознанных летающих объектов (НЛО), на который планируется потратить около 100 000 долларов. Работу над проектом планируется начать осенью этого года.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Первоначально специалисты планируют проанализировать ранее собранные данные, и на этой основе приступить к изучению и выявлению характеристик НЛО. Также ученым предстоит разработать методику, которая позволит организовать дальнейшее изучение подобных объектов.