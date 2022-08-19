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1 час назад

В России разработают «гуманный» беспилотник для «изнурения противника»

Lenta.ru

В России создают «гуманную» версию ударного беспилотника «Лиса», который будет не давать силам противника спать по ночам, скидывая гранаты неподалеку от них, рассказал представитель компании-разработчика «Промкомпозит» на форуме «Армия-2022», пишет ТАСС.

В России разработают «гуманный» беспилотник для «изнурения противника»
Фото: ТАССТАСС

По словам источника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) будет работать автономно, без пульта. «Просто забили координаты, и он летит. Там тактика, чтобы он летал ночью на изнурение противника», — объяснил эксперт.

Представитель компании добавил, что беспилотнику не нужно уничтожать врага. «Просто чтобы рядом бомбить и не давать противнику отдыхать. Четыре вылета за ночь, противник не спит и просто покидает точку без потерь. Очень гуманный получается беспилотник», — подчеркнул специалист.

15 августа Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») представил концепт нового беспилотника самолетного типа «Фотон-601» для корректировки артиллерии.

Наука и техника,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
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