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1 час назад

"Ъ":  Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных

Газета.Ruиещё 8

Минцифры рассматривает возможность создать в России фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек баз данных. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Известно, что вопрос вынесен на обсуждение с крупными ИТ-компаниями.

Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных
Фото: Газета.руГазета.ру

Средства на эти цели планируют выделить из оборотных штрафов, которые компании должны будут выплачивать за такие утечки .

Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании — от 1,5 до 15%. Сейчас максимальный штраф — 500 тыс. руб.

Ведомству предстоит проработать механизм выплат.

Ранее Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных. Речь идет о выложенном в сеть файле с данными курьеров, который содержит более 1,2 млн строк с именами, номерами телефонов, хешированными паролями, адресами электронной почты и др.

В Delivery Club уточнили, что эти данные были частью ранее слитой в интернет информации об их клиентах.

В пресс-службе «Яндекс.Еда» при этом отметили, что новых утечек с 1 марта не зафиксировано.

Наука и техника,Коммерсант,
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