Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных

Минцифры рассматривает возможность создать в России фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек баз данных. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Известно, что вопрос вынесен на обсуждение с крупными ИТ-компаниями.

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Средства на эти цели планируют выделить из оборотных штрафов, которые компании должны будут выплачивать за такие утечки .

Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании — от 1,5 до 15%. Сейчас максимальный штраф — 500 тыс. руб.

Ведомству предстоит проработать механизм выплат.

Ранее Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных. Речь идет о выложенном в сеть файле с данными курьеров, который содержит более 1,2 млн строк с именами, номерами телефонов, хешированными паролями, адресами электронной почты и др.

В Delivery Club уточнили, что эти данные были частью ранее слитой в интернет информации об их клиентах.