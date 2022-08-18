В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Арктику хотят сделать чище с помощью «особых условий»

РИА "ФедералПресс"

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко в ходе пленарной сессии форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» в Усинске рассказала о совершенствовании законодательства, необходимого в арктической зоне РФ. Она отметила, что остро стоит вопрос установления собственника выброшенного имущества.

Арктику хотят сделать чище с помощью «особых условий»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Арктике нужны особые условия. Нас начали слышать, когда мы говорим, что в Арктической зоне России обращение с отходами – строительными, медицинскими, коммунальными – должно быть в особом регулировании... Сейчас мы постепенно правим нормативную базу», – отметила Зленко.

Важным вопросом также является завоз продукции из районов Крайнего севера. Обсуждается возможность нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Речь идет об услугах по ремонту судов и морской техники, которые используются в акватории Северного морского пути.

Напомним, что форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» проходит в Усинске. На мероприятии собрались волонтеры, представители экологических организаций и движений, общественники из 85 субъектов РФ. Форум включен в план основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годов.

Наука и техника,Елена Зленко,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители