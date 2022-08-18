Арктику хотят сделать чище с помощью «особых условий»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко в ходе пленарной сессии форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» в Усинске рассказала о совершенствовании законодательства, необходимого в арктической зоне РФ. Она отметила, что остро стоит вопрос установления собственника выброшенного имущества.

«В Арктике нужны особые условия. Нас начали слышать, когда мы говорим, что в Арктической зоне России обращение с отходами – строительными, медицинскими, коммунальными – должно быть в особом регулировании... Сейчас мы постепенно правим нормативную базу», – отметила Зленко.

Важным вопросом также является завоз продукции из районов Крайнего севера. Обсуждается возможность нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Речь идет об услугах по ремонту судов и морской техники, которые используются в акватории Северного морского пути.