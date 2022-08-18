История Запорожской АЭС: как появился гигант советской атомной энергетики

Запорожская АЭС (ЗАЭС) — самая большая атомная электростанция в Европе. Она стоит в степи на берегу Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра, рядом с городом Энергодар. Мощность Запорожской АЭС составляет 6000 МВт. Станция входит в состав украинской национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Запорожская АЭС расположена в непосредственной близости от тепловой электростанции, имеющей аналогичное название.

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Строительство Запорожской АЭС

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Место для строительства атомной станции было выбрано, в частности, из-за наличия непригодных для сельского хозяйства земель. На решение возвести АЭС повлияло и то, что в этой же местности уже находилась Запорожская тепловая электростанция, которая была построена и введена в эксплуатацию в 70-х годах. Таким образом, вся необходимая инфраструктура для создания нового энергетического объекта уже имелась.

В итоге в 1981 году Запорожской области Украины началось строительство атомной электростанции. Через пять лет стройку объявили всесоюзной комсомольской, и в Энергодар хлынула молодежь, готовая работать за небольшую плату, пишет сhernobylguide.com.

Все реакторы ЗАЭС производились на ленинградском Ижорском заводе, генераторы — на предприятии "Электросила", расположенном также в Северной столице, а турбины — на харьковском "Турбоатоме".

Первые пять реакторов АЭС вводились в эксплуатацию по одному в год с 1985-го по 1989-й. С шестым энергоблоком возникли проблемы из-за моратория на строительство и запуск новых атомных мощностей, связанный с Чернобыльской катастрофой. Такой запрет был введен на Украине в 1990 году, и сооружение шестого блока Запорожской АЭС пришлось приостановить. Однако суровые зимы и рост спроса на электричество спустя три года привели к снятию моратория. Стройка возобновилась, и в 1995 году последний энергоблок Запорожской станции был введен в эксплуатацию. АЭС заработала на полную мощность, сообщает chernobyl-zone.info.

Сухое хранилище отходов

На территории ЗАЭС находится сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Сначала использованное топливо из реакторов на несколько лет помещается в охлаждающие бассейны (пока его радиоактивность не уменьшится), а затем переносится в сухое хранилище. Запорожская АЭС располагает 380 контейнерами, куда можно помещать сухие отходы. Это должно обеспечить возможности для хранения отработанного топлива со станции в течение 50 лет.

РИА Новости

Отключение реакторов в 2014 году

Третий энергоблок Запорожской АЭС 28 ноября 2014 года был отключен из-за повреждения обмотки трансформатора напряжения. По предварительной оценке инциденту был присвоен нулевой (низкий) уровень в соответствии с Международной шкалой ядерных событий. Отключение реактора привело к нехватке электричества в Ивано-Франковске, Тернополе и Одессе. Блок подключили к сети 6 декабря.