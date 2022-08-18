В Microsoft рассказали о «ломающей» ноутбуки песне

Разработчик из Microsoft Реймонд Чен в блоге компании рассказал, что в эпоху Windows XP некоторые модели ноутбуков ломались при воспроизведении клипа Джанет Джексон на песню «Rhythm Nation». При этом из строя выходили также и стоящие рядом ПК.
Данную проблему обнаружил коллега Чена при тестировании крупных производителей ноутбуков в своей лаборатории. Кроме того во время опытов специалист выяснил, что некоторые ПК начинали выходить из строя даже если на них не запускался клип.
Достаточно было их нахождения рядом с устройством, воспроизводящим песню Джексон.
Причиной такой реакции ноутбуков стали звуковые частоты клипа, входящие в резонанс с некоторыми моделями жестких дисков со скоростью 5400 оборот в минуту. Решить проблему разработчикам удалось, добавив в драйвер аудиокодека специальный фильтр, который обнаруживал и удалял нежелательные частоты во время воспроизведения таких звуков.