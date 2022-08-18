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1 час назад

Археологи выяснили, что древние «англичане» украшали могилы хрусталем

Газета.Ru

Археологи из Манчестерского и Кардиффского университетов обнаружили в 6000-летнем захоронении сотни осколков обработанного горного хрусталя, которые имели ритуальное значение. Статья опубликована в Cambridge Archaeological Journal.

Древние «англичане» украшали могилы хрусталем
Фото: Nick J. Overton/Cambridge Archaeological JournalNick J. Overton/Cambridge Archaeological Journal

Более 300 фрагментов хрусталя со следами обработки были доставлены в Дорстон-Хилл из месторождения, находящегося на расстоянии более 130 километров. Археологи предположили, что хрусталь был раздроблен жителями намеренно. Дело в том, что он обладает свойством триболюминесценции, то есть испускает свет при разрушении. Синий свет, который возникал при этом, наверняка воспринимался жителями как волшебство. Фрагменты хрусталя они поместили под курганы, причем явно с ритуальной целью — несмотря на то, что хрусталь имел следы обработки, он не служил орудием труда.

Хрустальные осколки обнаружили на стоянке Дорстон-Хилл в Херефордшир, в получасе ходьбы от камня, из которого Король Артур, согласно легенде, вытащил Экскалибур. Здесь же находятся «Залы мертвых» — три земляных кургана возрастом 3600-4000 лет, на месте которых ранее распологались деревянные постройки. Местные жители сожгли их во время ритуала, а затем возвели курганы.

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