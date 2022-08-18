Древние «англичане» украшали могилы хрусталем

Более 300 фрагментов хрусталя со следами обработки были доставлены в Дорстон-Хилл из месторождения, находящегося на расстоянии более 130 километров. Археологи предположили, что хрусталь был раздроблен жителями намеренно. Дело в том, что он обладает свойством триболюминесценции, то есть испускает свет при разрушении. Синий свет, который возникал при этом, наверняка воспринимался жителями как волшебство. Фрагменты хрусталя они поместили под курганы, причем явно с ритуальной целью — несмотря на то, что хрусталь имел следы обработки, он не служил орудием труда.