В Google Chrome обнаружена критическая уязвимость

В Google Chrome найдена опасная уязвимость CVE-2022-2856, требующая немедленного обновления браузера. Об этом сообщает портал Mashable.

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В Google уже осведомлены о проблеме, но компания так и не раскрыла подробностей эксплуатации уязвимости — это обычная практика, чтобы большинство пользователей успели обновить свое программное обеспечение, прежде чем злоумышленники смогли воспользоваться «дырой». Однако, как сообщили в Google, эксплойты для CVE-2022-2856 «уже были обнаружены» — это означает, что хакеры знают о существовании уязвимости и используют ее в злоумышленных целях.

Google уже выпустила патч, закрывающий уязвимость — речь идет о версии Chrome 104.0.5112.101 на Mac и Linux и версии 104.0.5112.102/101 на Windows. Сообщается, что фикс должен быть установлен автоматически, но, если этого не произошло, необходимо срочно инициировать этот процесс самостоятельно.