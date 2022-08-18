Смог в городе: как влияет на человека и как защитить себя и ребенка

Смог от лесных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. В пресс-службе Рослесхоза сообщили РИА Новости, что органы лесного хозяйства соседнего со столичным региона скрывали реальные масштабы возгораний. В ГУ МЧС по Московской области тем временем предупредили, что с 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности: велика вероятность возгорания леса, торфяников и травы. Жители столицы уже ощущают задымление из-за пожаров под Рязанью. Рассказываем, какой вред наносит смог здоровью и как защититься от него.
Чрезмерное загрязнение воздуха может вызвать самые разные проблемы со здоровьем. Мелкие частицы из смога попадают внутрь человеческого тела и накапливаются в органах, вызывая различные вредные процессы.
Диоксид серы, который содержится в смоге, проникает в кровь через слизистую органов дыхания, что приводит к ослаблению иммунитета. В результате растет вероятность вирусных заболеваний. Попадая в легкие, смог ухудшает газообмен в них и вызывает аллергические реакции. Это особенно вредно для людей, страдающих бронхиальной астмой. Еще одна распространенная проблема при смоге — раздражение слизистой оболочки.
Со стороны нервной системы смог вызывает повышенную утомляемость, заторможенность, проблемы с памятью и вниманием. Загрязненный дымом воздух также наносит вред сердцу и сосудам, что особенно плохо для пожилых людей и тех, кто имеет избыточный вес. Смог повышает вероятность развития ишемии, нарушает ритм сердцебиения, приводит в развитию артериальной гипертензии.
В группе риска при задымлении воздуха находятся маленькие дети и беременные. Если женщина, которая ожидает ребенка, дышит смогом, повышается вероятность недоношенности и врожденных патологий. Малыши могут начать чихать и кашлять. Особо уязвимыми становятся дети, склонные к респираторным заболеваниям и имеющие аллергию.
Сайт babyvcentre.ru пишет, что в условиях смога маленькие дети должны много пить и больше отдыхать. Нужно увеличить в их меню количество продуктов с содержанием витамина С. Старайтесь защитить ребенка от сигаретного дыма, который усугубляет вредное воздействие смога. Лучше всего загрязнение воздуха переносят малыши, которых кормят грудью.