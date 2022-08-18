Смог в городе: как влияет на человека и как защитить себя и ребенка

Смог от лесных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. В пресс-службе Рослесхоза сообщили РИА Новости, что органы лесного хозяйства соседнего со столичным региона скрывали реальные масштабы возгораний. В ГУ МЧС по Московской области тем временем предупредили, что с 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности: велика вероятность возгорания леса, торфяников и травы. Жители столицы уже ощущают задымление из-за пожаров под Рязанью. Рассказываем, какой вред наносит смог здоровью и как защититься от него.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как смог влияет на человека

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Чрезмерное загрязнение воздуха может вызвать самые разные проблемы со здоровьем. Мелкие частицы из смога попадают внутрь человеческого тела и накапливаются в органах, вызывая различные вредные процессы.

Диоксид серы, который содержится в смоге, проникает в кровь через слизистую органов дыхания, что приводит к ослаблению иммунитета. В результате растет вероятность вирусных заболеваний. Попадая в легкие, смог ухудшает газообмен в них и вызывает аллергические реакции. Это особенно вредно для людей, страдающих бронхиальной астмой. Еще одна распространенная проблема при смоге — раздражение слизистой оболочки.

Со стороны нервной системы смог вызывает повышенную утомляемость, заторможенность, проблемы с памятью и вниманием. Загрязненный дымом воздух также наносит вред сердцу и сосудам, что особенно плохо для пожилых людей и тех, кто имеет избыточный вес. Смог повышает вероятность развития ишемии, нарушает ритм сердцебиения, приводит в развитию артериальной гипертензии.

В группе риска при задымлении воздуха находятся маленькие дети и беременные. Если женщина, которая ожидает ребенка, дышит смогом, повышается вероятность недоношенности и врожденных патологий. Малыши могут начать чихать и кашлять. Особо уязвимыми становятся дети, склонные к респираторным заболеваниям и имеющие аллергию.

Как защититься от смога

По возможности не выходите на улицу.

Носите марлевую повязку, смоченную водой. Она будет задерживать микрочастицы и вредные газы. Однако стоит иметь в виду, что людям с легочными заболеваниями такие повязки могут нанести вред, поскольку они усложняют поступление воздуха в легкие, напоминает ГУ МЧС по Архангельской области.

Пейте не менее 2-2,5 литров воды в день, в том числе до 0,5 литра минералки.

Как можно чаще принимайте прохладный душ. Это позволит снять усталость и напряжение.

Пользуйтесь кондиционерами и воздухоочистителями с функцией ионизации.

Пейте по две-три чашки зеленого чая в день. В состав этого напитка входят антиоксиданты, выводящие из организма вредные свободные радикалы, которые повреждают клетки и вызывают различные заболевания.

Старайтесь держать окна закрытыми. Если вы хотите проветрить помещение, имейте в виду, что смог имеет наибольшую концентрацию утром: в это время он оседает над землей.

В утренние часы завешивайте открытые окна влажными сетками или марлей. Днем делать так не рекомендуется. В середине дня, когда температура за окном выше, закрывающая окна ткань приводит к нагреванию комнат и духоте.

Проводите дома влажную уборку и увлажняйте воздух.

Регулярно делайте промывание носа и полощите горло, чтобы слизистые оболочки не пересыхали.

Избегайте физических нагрузок.

Откажитесь от линз в пользу очков. Если вы носите контактные линзы при загрязнении воздуха, глаза будут раздражаться еще сильнее.

Если от смога у вас началось раздражение глаз, промывайте их препаратами типа натуральной или искусственной слезы.