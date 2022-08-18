Назван самый провальный гаджет Apple

За почти полвека существования Apple, у компании было немало провальных продуктов. Но какой из них является одним из самых провальных за последние годы?

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По мнению наших коллег из MacRumors, таковым является кредитная карта Apple Card. Объясняют они это тем, что с момента запуска в 2019 году, проект так и не появился за пределами Соединённых Штатов.

Причину произошедшего назвал сам глава Apple ещё тогда, три года назад, считают журналисты. Тим Кук отмечал, что компания готова предложить кредитную карту глобальным пользователям. Но есть принципиальный момент — правила обслуживания в разных странах сильно отличаются друг от друга.