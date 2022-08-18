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29 минут назад

Назван самый провальный гаджет Apple за последнее время

Ferra.ru

За почти полвека существования Apple, у компании было немало провальных продуктов. Но какой из них является одним из самых провальных за последние годы?

Назван самый провальный гаджет Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению наших коллег из MacRumors, таковым является кредитная карта Apple Card. Объясняют они это тем, что с момента запуска в 2019 году, проект так и не появился за пределами Соединённых Штатов.

Причину произошедшего назвал сам глава Apple ещё тогда, три года назад, считают журналисты. Тим Кук отмечал, что компания готова предложить кредитную карту глобальным пользователям. Но есть принципиальный момент — правила обслуживания в разных странах сильно отличаются друг от друга.

Напомним, что Apple Card используется совместно с Apple Pay. При этом в США партнёрами купертиновцев выступили Goldman Sachs и Mastercard.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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