NASA начала готовить ракету к запуску на Луну

В Сети появилась информация о том, что NASA начала подготовку к запуску ракеты Space Launch System (SLS).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Она станет частью новой лунной миссии Соединённых Штатов Artemis-1. Ожидается, что непосредственно запуск 98-метровой ракеты состоится уже 29 августа. При этом первая попытка пройдёт без астронавтов и будет демонстрационной.

Сообщается, что Artemis позволит подготовиться американским инженерам и специалистам к будущим марсианским миссиям.