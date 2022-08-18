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1 час назад

Новая космическая гонка: NASA начала готовить ракету к запуску на Луну

Ferra.ru

В Сети появилась информация о том, что NASA начала подготовку к запуску ракеты Space Launch System (SLS).

NASA начала готовить ракету к запуску на Луну
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она станет частью новой лунной миссии Соединённых Штатов Artemis-1. Ожидается, что непосредственно запуск 98-метровой ракеты состоится уже 29 августа. При этом первая попытка пройдёт без астронавтов и будет демонстрационной.

Сообщается, что Artemis позволит подготовиться американским инженерам и специалистам к будущим марсианским миссиям.

Напомним, что сборкой SLS занимались в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ракета несёт в себе корабль Orion — за его постройку отвечали специалисты Lockheed Martin. Предполагается, что он облетит Луну, после чего приводнится в океане через 42 дня после старта.

Наука и техника,NASA,
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