WhatsApp выпустил приложение для Windows

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили самостоятельную версию приложения для Windows. Об этом сообщается на сайте сервиса.
Напомним, что до этого пользователи ПК подключались к WhatsApp через браузер. По сравнению с этим приложение имеет несколько преимуществ, в том числе повышенную надежность и скорость работы, оптимизацию под Windows, а также возможность получать уведомления и сообщения при выключенном телефоне, заверили разработчики мессенджера.
Приложения для Mac создатели сервиса пока не выпустили. Оно находится в разработке, но пользователи уже могут использовать его бета-версию, веб-версию в браузере или же старый вариант платформы.