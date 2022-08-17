WhatsApp выпустил приложение для Windows

Напомним, что до этого пользователи ПК подключались к WhatsApp через браузер. По сравнению с этим приложение имеет несколько преимуществ, в том числе повышенную надежность и скорость работы, оптимизацию под Windows, а также возможность получать уведомления и сообщения при выключенном телефоне, заверили разработчики мессенджера.