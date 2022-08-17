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1 час назад

WhatsApp выпустил приложение для Windows

Елена Прошина

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили самостоятельную версию приложения для Windows. Об этом сообщается на сайте сервиса.

WhatsApp выпустил приложение для Windows
Фото: ReutersReuters

Напомним, что до этого пользователи ПК подключались к WhatsApp через браузер. По сравнению с этим приложение имеет несколько преимуществ, в том числе повышенную надежность и скорость работы, оптимизацию под Windows, а также возможность получать уведомления и сообщения при выключенном телефоне, заверили разработчики мессенджера.

Приложения для Mac создатели сервиса пока не выпустили. Оно находится в разработке, но пользователи уже могут использовать его бета-версию, веб-версию в браузере или же старый вариант платформы.

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