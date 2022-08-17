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19 минут назад

Обнаружен новый астероид с собственной луной

Lenta.ruиещё 1

Научная группа миссии НАСА Lucy обнаружила, что у троянского астероида Полимела имеется собственная луна. Новое открытие, о котором сообщается в пресс-релизе на Phys.org, удалось сделать благодаря затмению астероидом звезды.

Обнаружен новый астероид с собственной луной
Фото:  NASA's Goddard Space Flight Center NASA's Goddard Space Flight Center

Исследователи проанализировали данные наблюдений, проведенных 26 командами профессиональных астрономов и любителей за затмением с разных точек Земли. Это позволило определить местоположение. размеры и форму Полимелы с высокой точностью. Однако специалисты заметили, что в двух случаях обнаруживался некий объект, который находится в 200 километрах от астероида, который, вероятно, является спутником.

Луна имеет диаметр около пяти километров, в то время как длина самой широкой оси Полимелы составляет около 27 километров. В соответствии с соглашением о названиях космических объектов спутнику будет дано официальное имя, когда астрономы определят его орбиту. Поскольку он находится слишком близко к астероиду, его невозможно четко разглядеть в наземные или околоземные телескопы, поэтому орбита может быть определена либо во время других затмений, либо когда аппарат Lucy приблизится к астероиду в 2027 году.

Первоначально команда Lucy планировала посетить один астероид главного пояса и шесть троянских астероидов, которые следуют за Юпитером на его орбите вокруг Солнца. В январе 2021 года команда с помощью космического телескопа Хаббл обнаружила, что у одного из троянских астероидов, Эврибата, есть небольшой спутник. Теперь планируется, что аппарат посетит девять астероидов, включая Полимелу, в течение 12-летнего полета.

Наука и техника,NASA,
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