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44 минуты назад

«Самый инновационный проект»: в ОДК рассказали о перспективах авиадвигателя ПД-35

ТК «Звезда»иещё 1

Заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК ОДК «Пермские моторы» Александр Иноземцев в студии «Звезды» рассказал, какие перспективы для конструкторов откроются после появления авиадвигателя ПД-35.

«Самый инновационный проект»: специалисты - о перспективах авиадвигателя ПД-35
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Самый инновационный проект. Новейшие технологии абсолютные. Рыночная ниша дальнемагистральных двухдвигательных самолетов, колоссальный научно-технический потенциал, в который мы должны войти и дальше сделать семейство от 25 тонн до 50 тонн. На это мы нацелены», - сказал он.

Иноземцев отметил, что в Китае интересуются этим проектом. Полное интервью с ним смотрите в видео к новости.

Ранее генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях Георгий Анцев рассказал о судьбе экранопланов в РФ.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Наука и техника,Александр Иноземцев,Николай Баранов,Минобороны России,Редуктор-ПМ,Объединенная двигателестроительная корпорация,
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