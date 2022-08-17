«Самый инновационный проект»: специалисты - о перспективах авиадвигателя ПД-35

«Самый инновационный проект. Новейшие технологии абсолютные. Рыночная ниша дальнемагистральных двухдвигательных самолетов, колоссальный научно-технический потенциал, в который мы должны войти и дальше сделать семейство от 25 тонн до 50 тонн. На это мы нацелены», - сказал он.