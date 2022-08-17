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1 час назад

Обнаружена самая древняя птица-фруктоед

InScienceиещё 1

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) и Филдсовского музея естественной истории (США) показали, что джехолорнисы, примитивные вымершие птицы, питались фруктами и семенами. Таким образом, этот вид оказался древнейшим известным поедателем фруктов, а его деятельность помогла распространиться и эволюционировать растениям. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Обнаружена самая древняя птица-фруктоед
Фото: InScienceInScience

Сегодня многие птицы питаются плодами растений и способствуют распространению их семян. Однако до сих пор ученым не удавалось доказать, что древние птицы тоже питались фруктами. Единственные подобные свидетельства касались так называемой краун-группы, веерохвостых птиц (Neornithes) и их прямых предков. Но другие птицы существовали и за десятки миллионов лет до них. При этом из-за недостатка данных ученые также не могут точно определить роль птиц в эволюции растений.

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В рамках нового исследования ученые сравнивали черепа и содержимое желудков ископаемых птиц. Особое внимание биологов привлекли останки джехолорнисов (Jeholornis) — примитивных вымерших птиц, которые обитали на Земле 120 млн лет назад. Это были птицы размером с ворону с характерным длинным хвостом. Первый джехолорнис был описан в 2002 году, и уже тогда сообщалось о наличии семян в его желудке. Из-за этого ученые предполагали, что эта птица питалась семенами.

Однако в 2019 году биологи выдвинули новую гипотезу. Она гласила, что джехолорнисы ели фрукты, но сохранились только семена от них. Поэтому в новой работе исследователи попытались выяснить, питались джехолорнисы фруктами или семенами. Для этого авторы изучили множество образцов останков джехолорнисов, которые хранились в Шаньдунском музее природы (Китай). При изучении черепов джехолорнисов палеонтологи обнаружили, что они больше похожи на динозавров, чем на птиц (а современные птицы — единственная выжившая группа динозавров). Строение клюва и ротовой полости, однако, напоминало птиц, о чем свидетельствуют редуцированные зубы. Это может указывать на сходство в питании современных птиц и джехолорнисов. Далее ученые сравнили черепа джехолорнисов, особенно челюсти, с черепами современных птиц, которые измельчают семена, раскалывают их или питаются фруктами. Такой анализ позволил ученым прийти к выводу, что джехолорнисы точно не раскалывали семена.

У многих видов птиц, которые питаются семенами, есть «жевательный» желудок. Они проглатывают камни, чтобы с помощью их измельчать пищу. Эти камни называются гастролитами. У некоторых образцов джехолорнисов были найдены гастролиты, у других — сохранившиеся целые семена, но не было ни одного образца, у которого эти объекты были бы совмещены. На основе этого ученые сделали вывод, что джехолорнисы питались фруктами и семенами в разные времена года в зависимости от доступности фруктов. Подобное питание встречается у некоторых современных птиц.

Тот факт, что джехолорнисы питались фруктами, важен и для понимания эволюции растений. Благодаря этим птицам семена растений распространялись на больших территориях. Время жизни джехолорнисов как раз приходится на Меловую наземную революцию — период, в который покрытосеменные растения стали захватывать мир. Рацион джехолорнисов также заставлял их учиться летать: древние птицы были вынуждены перемещаться от дерева к дереву. Это объясняет появление внешних черт вроде длинного хвоста, который стабилизировал положение птицы во время полета.

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