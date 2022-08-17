У какой планеты больше всего спутников

По современной классификации в Солнечную систему входят восемь планет. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. До 2006 года девятой планетой считался Плутон, но потом ученые решили, что он не соответствует данному определению. Планета — это небесное тело, сумевшее очистить свою орбиту от более мелких объектов (планетезималей), а на траектории Плутона находятся тела из пояса Койпера.

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Какие спутники есть у планет

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Меркурий и Венера — единственные планеты Солнечной системы, не имеющие спутников.

Земля имеет один естественный спутник — Луну. Это пятое по величине небесное тело среди всех спутников в Солнечной системе. Масса Луны — 7,3477 1022 килограммов, или 0,0123 массы Земли. Расстояние между центрами Земли и Луны составляет 384 467 километров.

Вокруг Марса вращаются два спутника — Фобос и Деймос. Эти небесные тела имеют сравнительно небольшие размеры и неправильную форму. Оба они значительно меньше Луны.

У Нептуна 14 спутников, крупнейший из них — Тритон. Он состоит из камней, металла и льда. На Тритоне есть действующие вулканы, извергающие азот.

Уран находится на третьем месте среди планет Солнечной системы по количеству спутников. Компанию ему составляют 27 небесных тел. Крупнейшие спутники Урана — Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Они состоят из льда и горных пород.

Юпитер — на втором месте по числу спутников. Их 80. Самые крупные из них — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, их можно наблюдать с Земли через небольшой телескоп. Эти небесные тела называют еще галилеевы спутники (поскольку они были открыты Галилеем). По размерам и массе эти небесные тела близки к Меркурию и Луне. При этом Ганимед является крупнейшим спутником в Солнечной системе. Ученые предполагают, что в его недрах находится океан из жидкой воды.