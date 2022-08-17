«Ростех» начал испытания модернизированного пожарного вертолета

«Ка-32А11М — первый в мире вертолет, который можно использовать для тушения пожаров в зимних условиях. Специалисты "Ростеха" разработали уникальную функцию электрического подогрева для устройств забора и слива воды, водяной пушки и других систем пожаротушения, которые способны работать при температурах до минус 20 градусов по Цельсию. Другие технические решения и новинки, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, значительно облегчат работу пилотов с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете», — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.