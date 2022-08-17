Ростех начал испытания новейшего пожарного вертолета

"Ка-32А11М - первый в мире вертолет, который можно использовать для тушения пожаров в зимних условиях. Специалисты Ростеха разработали уникальную функцию электрического подогрева для устройств забора и слива воды, водяной пушки и других систем пожаротушения, которые способны работать при температурах до -20 градусов по Цельсию. Другие технические решения и новинки, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, значительно облегчат работу пилотов с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете", - цитирует пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.