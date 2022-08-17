Ростех начал испытания новейшего пожарного вертолета

МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" приступил к сертификационным испытаниям модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М, их завершение запланировано в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Обновленный Ка-32А11М представлен на статической площадке Международного военно-технического форума "Армия-2022".
"Ка-32А11М - первый в мире вертолет, который можно использовать для тушения пожаров в зимних условиях. Специалисты Ростеха разработали уникальную функцию электрического подогрева для устройств забора и слива воды, водяной пушки и других систем пожаротушения, которые способны работать при температурах до -20 градусов по Цельсию. Другие технические решения и новинки, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, значительно облегчат работу пилотов с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете", - цитирует пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.
Новая система пожаротушения СП-32, разработанная специалистами НЦВ "Миль и Камов" совместно с "КумАПП", имеет четыре отсека, вмещает 4 тонны воды и до 400 литров пеноагента. Бак автоматически наполняется за 60 секунд - на 25% быстрее, чем в предшествующей версии вертолета. Запатентованная система створок с цифровым управлением позволяет открывать отсеки попарно или поочередно, а также регулировать углы открытия створок, тем самым контролируя время сброса воды. За счет отсутствия рулевого винта уменьшены габариты машины, что делает ее более маневренной.
"Модернизация вертолета позволила дополнительно повысить его эффективность - обновленная машина обладает уникальными летными характеристиками, современной авионикой и новым комплексом пожаротушения. Вертолет способен не только тушить пожары, но и проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи, перевозить грузы", - передает пресс-служба слова первого заместителя гендиректора холдинга "Вертолеты России" Олега Гуляева.
В Ростехе отметили, что после сертификации вертолет станет доступен для российских и иностранных заказчиков.