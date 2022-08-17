Роскомнадзор запустит поиск запрещённой информации по всему Интернету

По данным Коммерсанта, уже к 12 декабря в России разработают специальную систему для анализа фото, видео и текстов в Сети на предмет нарушения российских законов.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Называться она будет «Окулус», а в её основу ляжет технология нейросетей. На данный момент стоимость проекта составляет 57,7 млн рублей — именно такую сумму Роскомнадзор выделил компании ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си».

Судя по технической документации, «Окулус» сможет в режиме реального времени анализировать изображения и видео, а также переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и прочие данные. Она будет выявлять в них запрещенную информацию.