SpaceX пообещал щедро наградить хакеров за взлом Starlink

Космическая компания SpaceX Илона Маска пообещала заплатить хакерам, которые смогут взломать её систему спутникового интернета Starlink. Если специалистам удастся найти ошибки и бреши, им заплатят до $25 000 (1,5 млн рублей). Таким образом фирма ответила на слова исследователя безопасности Леннерта Воутерса, который заявил, что он взломал Starlink с помощью самодельного устройства за $25.

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SpaceX официально поздравила Воутерса с его взломом. «Мы находим атаку технически впечатляющей, и это первая подобная атака, о которой нам известно», — отметили в корпорации.

При этом пресс-служба SpaceX заверила, что подвиг Ваутерса не должен беспокоить пользователей Starlink — взлом напрямую не повлияет на спутники. К тому же там отметили, что их собственные инженеры и белые хакеры всегда пытаются по-разному взломать Starlink, чтобы улучшить сервис и сделать его более безопасным.