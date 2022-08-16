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16 минут назад

SpaceX пообещал щедро наградить хакеров за взлом Starlink

Секрет Фирмы

Космическая компания SpaceX Илона Маска пообещала заплатить хакерам, которые смогут взломать её систему спутникового интернета Starlink. Если специалистам удастся найти ошибки и бреши, им заплатят до $25 000 (1,5 млн рублей). Таким образом фирма ответила на слова исследователя безопасности Леннерта Воутерса, который заявил, что он взломал Starlink с помощью самодельного устройства за $25.

SpaceX пообещал щедро наградить хакеров за взлом Starlink
Фото: UnsplashUnsplash

SpaceX официально поздравила Воутерса с его взломом. «Мы находим атаку технически впечатляющей, и это первая подобная атака, о которой нам известно», — отметили в корпорации.

При этом пресс-служба SpaceX заверила, что подвиг Ваутерса не должен беспокоить пользователей Starlink — взлом напрямую не повлияет на спутники. К тому же там отметили, что их собственные инженеры и белые хакеры всегда пытаются по-разному взломать Starlink, чтобы улучшить сервис и сделать его более безопасным.

Компания составила список из 32 пользователей, которые, по словам SpaceX, сообщили о важных проблемах безопасности в Starlink. В среднем за последние три месяца белым хакерам выплачивали по $973.

Наука и техника,SpaceX,
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