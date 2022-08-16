В РАН назвали основные отличия новой орбитальной станции от МКС

Новая российская орбитальная станция, макет которой представила госкорпорация «Роскосмос» на VIII Международном форуме «Армия-2022», сильно отличается от МКС, заявил в разговоре с «Радио 1» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он пояснил, что российская космическая станция сильно меньше в размерах, а также имеет орбитальное отклонение от МКС, тем самым с нее будет другой обзор на планету.

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Если сравнивать по массе с МКС, то она раз в пять-шесть меньше. С другой стороны, что её сильно отличает, это иное отклонение орбит. <...> Это позволяет с данной орбиты видеть всю территорию России и всю Арктику, — сказал Эйсмонт.

Академик подчеркнул, что режим использования станции будет скорректирован. Его предлагается упростить, однако, по словам Эйсмонта, эксплуатация КС, возможно, станет сложнее. Он пояснил, что в таком случае пребывание на ней будет не беспрерывным, как на МКС. Космонавты станут посещать станцию, проводить необходимые работы и отбывать обратно на Землю.

Эйсмонт добавил, что у новой станции будет преимущество, связанное с экономией огромного количества ресурсов, которые уходят на постоянное поддержание жизнедеятельности космонавтов, как это происходит на МКС.

Чтобы космонавты жили нормально, требуется много ресурсов. А для новой станции предполагается решение задач в основном в автоматическом режиме, — заявил он.