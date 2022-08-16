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7 минут назад

Суд перенес спор между Google и ФАС на октябрь

Елена Прошина

Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления от компании Google LLC о том, что ФАС признала американскую компанию нарушителем российского антимонопольного законодательства незаконно. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Суд перенес спор между Google и ФАС на октябрь
Фото: ReutersReuters

Причины переноса не уточняются. Обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) поступило в ФАС по поводу блокировок российских YouTube-каналов. В ФАС постановили, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». Также в решении было указано, что «это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий».

Ведомство решило привлечь американскую компанию к административной ответственности, взыскав с Google штраф в размере более 2 миллиардов рублей. Управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, который представлял сторону РОЦИТ, заявил, что «дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов». Он также добавил, что это дело «может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе». Магоня обращает внимание на то, что пользовательское соглашение американской частной компании Google позволяет блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей без наличия правовых или иных оснований, в том числе без предупреждений и возможности установить причину блокировки.

Отметим, что это не первый раз, когда российская сторона требует взыскать штраф с Google. Ранее Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в отношении компании в размере 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации.

Наука и техника,Дмитрий Магоня,Google,
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