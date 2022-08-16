Ростех показал универсальный беспилотный вертолет

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолетного типа БАС-750. В ее состав входят два вертолета максимальной взлетной массой 750 кг, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полет входящих в него винтокрылых беспилотников до 6 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вертолет способен подниматься на высоту до 3 500 м, и в сочетании с высокой грузоподъемностью и длительностью беспосадочного полета это существенно расширяет универсальность его применения. При этом БАС-750 может нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 км.