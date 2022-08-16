Ростех показал универсальный беспилотный вертолет

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые продемонстрировал беспилотную систему вертолетного типа БАС-750 на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Ростеха.
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолетного типа БАС-750. В ее состав входят два вертолета максимальной взлетной массой 750 кг, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полет входящих в него винтокрылых беспилотников до 6 часов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что вертолет способен подниматься на высоту до 3 500 м, и в сочетании с высокой грузоподъемностью и длительностью беспосадочного полета это существенно расширяет универсальность его применения. При этом БАС-750 может нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 км.
По словам исполнительного директора Ростеха Олег Евтушенко, новый беспилотник продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем.
"БАС-750 - это старший брат беспилотника БАС-200, он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач: это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов. Дрон способен доставлять по воздуху грузы массой до 200 кг со скоростью 180 км/ч", - рассказал он.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. Организатором мероприятия выступает Минобороны России.