В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
12 минут назад

Ростех показал универсальный беспилотный вертолет типа БАС-750 на форуме "Армия-2022"

ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые продемонстрировал беспилотную систему вертолетного типа БАС-750 на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Ростеха.

Ростех показал универсальный беспилотный вертолет
Фото: «Вертолеты России»«Вертолеты России»

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолетного типа БАС-750. В ее состав входят два вертолета максимальной взлетной массой 750 кг, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полет входящих в него винтокрылых беспилотников до 6 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вертолет способен подниматься на высоту до 3 500 м, и в сочетании с высокой грузоподъемностью и длительностью беспосадочного полета это существенно расширяет универсальность его применения. При этом БАС-750 может нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 км.

По словам исполнительного директора Ростеха Олег Евтушенко, новый беспилотник продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем.

"БАС-750 - это старший брат беспилотника БАС-200, он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач: это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов. Дрон способен доставлять по воздуху грузы массой до 200 кг со скоростью 180 км/ч", - рассказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

Наука и техника,Армия,Олег Евтушенко,Минобороны России,АО "Вертолеты России",Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители