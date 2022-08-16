В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Медведев не ждет от США сотрудничества по новой космической станции: "как от козла молока"

ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник во время осмотра макета РОС (Российской орбитальной станции), которая в перспективе придет на смену МКС, прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "как от козла молока".

"Как от козла молока" - Медведев высказался о сотрудничестве с NASA
Фото: ТАССТАСС

Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".

Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом Роскосмос открыт к сотрудничеству, в том числе с NASA.

"От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев, добавив, что "они своего-то не упустят".

"Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.

Также в павильоне Медведеву представили разработки государственного космического центра имени М. В. Хруничева и научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, макет космодрома Восточный.

Наука и техника,Дмитрий Медведев,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,NASA,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители