"Как от козла молока" - Медведев высказался о сотрудничестве с NASA

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник во время осмотра макета РОС (Российской орбитальной станции), которая в перспективе придет на смену МКС, прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "как от козла молока".

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Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".

Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом Роскосмос открыт к сотрудничеству, в том числе с NASA.

"От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев, добавив, что "они своего-то не упустят".

"Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.