"Как от козла молока" - Медведев высказался о сотрудничестве с NASA

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник во время осмотра макета РОС (Российской орбитальной станции), которая в перспективе придет на смену МКС, прокомментировал возможность сотрудничества с США по космосу: "как от козла молока".
Макет впервые представлен общественности, он выставлен в павильоне Роскосмоса на форуме "Армия-2022".
Медведев поинтересовался, кто является партнерами, ему ответили, что это национальная разработка, а в целом Роскосмос открыт к сотрудничеству, в том числе с NASA.
"От них не дождешься. Как от козла молока", - заметил Медведев, добавив, что "они своего-то не упустят".
"Будем надеяться все-таки возьмут", - заметил он.
Также в павильоне Медведеву представили разработки государственного космического центра имени М. В. Хруничева и научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, макет космодрома Восточный.