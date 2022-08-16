На Эвересте нашли странные ДНК

Группа зоологов из Аппалачского государственного университета обнаружила на Эвересте остатки ДНК животных, которые не должны были быть на таких высотах. Работа ученых была опубликована в журнале iScience.

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Группа использовала экологическую ДНК (ДНК, которая собирается из различных образцов окружающей среды) из проб воды, собранных в течение месяца в разных водоемах горы, расположенных на высоте от 4 500 м до 5 500 м. Таким образом группа надеялась оценить биоразнообразие на Эвересте.

Изучив 20 литров воды, они идентифицировали организмы, которые принадлежат к 187 таксономическим отрядам, что соответствует 16,3% от общего числа известных отрядов на древе жизни Земли. Они также смогли секвенировать ДНК некоторых видов животных, например, тихоходок и тибетского улара.