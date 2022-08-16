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1 час назад

Физики впервые запустили самоподдерживающийся термоядерный синтез, но не смогли это повторить

Газета.Ru

В 2021 году ученым удалось запустить в лабораторных условиях реакцию самоподдерживающегося термоядерного синтеза, однако они не могут повторить эксперимент. Работа физиков из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии была опубликована в журнале Physical Review Letters.

Физики впервые запустили термоядерный синтез, и не смогли это повторить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Термоядерная реакция позволяет звездам генерировать огромные объемы энергии, однако на Земле ее крайне трудно воспроизвести, так как для поддержания такой реакции требуется чрезвычайно высокоэнергетическая среда. Для этого ученым необходимо обеспечить стабильное «зажигание», которое выводит реакцию на самоподдерживающийся уровень. «Зажигание» термоядерной реакции происходит в таких высокоэнергетических средах, как вспышка сверхновой или взрыв ядерного боеприпаса.

Физики потратили более десяти лет на создание технологии воспламенения термоядерной реакции, и в августе 2021 года они смогли успешно провести эксперимент.

Чтобы добиться эффекта «зажигания», команда поместила капсулу с тритиевым и дейтериевым топливом в центр облицованной золотом камеры с обедненным ураном и направила на нее 192 высокоэнергетических рентгеновских луча.

В этих условиях атомы водорода подверглись слиянию, выделяя 1,3 мегаджоулей энергии за 100 триллионных долей секунды, что составляет 10 квадриллионов ватт мощности. Интенсивная среда, создаваемая направленными внутрь ударными волнами, создала самоподдерживающуюся реакцию ядерного синтеза.

Однако за год ученые так и не смогли повторить эксперимент. В четырех аналогичных опытах удалось получить только примерно половину от энергии, полученной в первоначальном успешном эксперименте. Физики будут продолжать свои эксперименты, чтобы снова воссоздать самоподдерживающийся термоядерный синтез.

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