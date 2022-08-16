В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Google выпустила Android 13

Lenta.ruиещё 2

Google выпустила новое поколение ОС Android. Об этом сообщается на сайте проекта.

Google выпустила новое поколение Android
Фото: XiaomiXiaomi

Представители компании заявили, что выпускают финальную версию операционной системы для пользователей телефонов Pixel. «В этом месяце все поддерживаемые устройства Pixel под управлением Android 12 получат обновление программного обеспечения Android 13», — отметили инженеры Google.

Начиная с 15 августа, до следующей версии ОС смогут обновиться владельцы телефонов Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Android 13 будет доступна пользователям устройств Samsung Galaxy, Asus, HMD, Iqoo, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi и других брендов позже до конца года.

Очередная операционная система от Google получила обновленный дизайн, измененные настройки конфиденциальности, режим Bluetooth Low Energy (LE) Audio, новые функции для смартфонов с большим экраном и планшетов.

Выход Android 13 состоялся раньше запланированного — в начале лета это предсказывали инсайдеры. Для сравнения, финальная версия Android 12 появилась в октябре 2021 года, Android 11 — в сентября 2020 года.

В начале июля Apple представила iOS 16 — операционную систему для iPhone. ОС получила новый экран блокировки, обновленные настройки конфиденциальности, переработанные уведомления.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители