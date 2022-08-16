Названа дата начала серийного производства самолетов SSJ New и МС-21

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Серийное производство самолетов SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"С учетом производственного цикла и ускорения реализации программы импортозамещения, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы и агрегаты, планируется к 2024 году выйти на серийный выпуск русифицированного самолета. По МС-21 ключевая задача начать выпуск машины в российском варианте в 2024 году", - сказал он.

Видео дня

Накануне Слюсарь сообщил, что первый полет самолета SSJ New запланирован на середину 2023 года. Ранее глава Ростеха (ОАК входит в эту госкорпорацию) Сергей Чемезов сообщал, что в 2024 году планируется начать выпуск 20 этих самолетов. При этом в Ростехе все же отмечали, что какая-то небольшая доля комплектующих останется зарубежной.

Самолет SSJ 100 относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. SSJ New - модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Помимо замены двигателя с SaM 146 на ПД-8, работа над SSJ New предусматривает замену ключевых зарубежных систем на отечественные.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.