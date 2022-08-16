Названа дата начала серийного производства самолетов SSJ New и МС-21

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Серийное производство самолетов SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"С учетом производственного цикла и ускорения реализации программы импортозамещения, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы и агрегаты, планируется к 2024 году выйти на серийный выпуск русифицированного самолета. По МС-21 ключевая задача начать выпуск машины в российском варианте в 2024 году", - сказал он.
Накануне Слюсарь сообщил, что первый полет самолета SSJ New запланирован на середину 2023 года. Ранее глава Ростеха (ОАК входит в эту госкорпорацию) Сергей Чемезов сообщал, что в 2024 году планируется начать выпуск 20 этих самолетов. При этом в Ростехе все же отмечали, что какая-то небольшая доля комплектующих останется зарубежной.
Самолет SSJ 100 относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. SSJ New - модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Помимо замены двигателя с SaM 146 на ПД-8, работа над SSJ New предусматривает замену ключевых зарубежных систем на отечественные.
МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.
Изначально в 2022 году ОАК планировала выпустить шесть самолетов. Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с двигателями PW 1400, позже у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.